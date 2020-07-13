В России разрешили открыть кинотеатры. Условия

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Предоткрытие ккт «Колизей» и показ фильма «Сила мечты». Екатеринбург, кинотеатр, колизей, кинозал
В России кинозалы были закрыты с марта текущего года Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России могут открыть кинотеатры, которые были закрыты с 23 марта из-за пандемии коронавируса. Соответствующий приказ подписала Министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Кинотеатры могут возобновить свою работу при наличии решений высших должностных лиц субъектов Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Отмечается, что будет необходимо соблюдать требования и рекомендации Роспотребнадзора по борьбе с распространением коронавируса.

Ранее глава Минкульта РФ Ольга Любимова заявляла, что кинотеатры планируется открыть 15 июля. Иммунолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев заявил, что в России не нужно открывать кинотеатры рано, поскольку даже к этому времени риск заражения коронавирусом останется высоким. Он отметил, что в закрытых помещениях, где люди будут неизбежно контактировать друг с другом, заразиться будет еще проще.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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