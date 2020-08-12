Врио губернатора назвал появление флагов вакханалией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

На митингах в Хабаровском крае появились люди, которые поднимают флаги в знак солидарности с протестующими в Белоруссии. Об этом сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев.

Исполняющий обязанности главы региона признался, что вышел бы на акции в поддержку арестованного Сергея Фургала, если бы был местным жителем и проголосовал бы за него. Но не может этого сделать из-за своего нового статуса. «Дальше-то на этот протест слетелись, как коршуны, из других регионов, в том числе из стран, те, кто, как правило, паразитирует на протесте. У нас, вы видите, уже поднимают красные флаги в солидарность с белорусскими протестами», — заявил Дегтярев в интервью «Известиям». Врио губернатора не понимает, как связаны белорусские и хабаровские протесты, и назвал сложившуюся ситуацию вакханалией.

С 11 июля в Хабаровском крае проходят акции в защиту экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств в 2004 и 2005 годах, напоминают «Дни.ру». Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, пишет РАПСИ. А 9 августа массовые протесты начались в Белоруссии после объявления результатов выборов президента республики. По данным ЦИК, Лукашенко набрал около 80% голосов, а его основной оппонент Светлана Тихановская — 10%. Однако по данным независимых экзитполов, Тихановская набрала в районе 80% голосов. Уже несколько дней полиция и ОМОН жестко пресекают протесты, избивают людей и открывают по ним огонь. Есть данные о погибших.

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