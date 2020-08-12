Народ Белоруссии имеет право на мирные протесты и выражение своей точки зрения, а глава государства Александр Лукашенко должен прекратить насилие, устроенное силовиками. С таким заявлением выступил комик и телеведущий Гарик Харламов.
«Что за беспредел творится в Белоруссии? „Батька“ лупит собственный народ дубинками и расстреливает резиновыми пулями. Александр Григорьевич, остановите насилие! Не превращайтесь в зверей!» — написал Харламов в Instagram. Он добавил, что любит Белоруссию и выразил слова поддержки жителям страны.
Никто не имеет права избивать и унижать людей за мирные протесты и отстаивание своей точки зрения, подчеркнул шоумен. В качестве примера Харламов привел протестные акции в Хабаровском крае после задержания губернатора Сергея Фургала — комик напомнил, что жители региона также выражали свою позицию мирно, а полицейские и власть вели себя корректно и не применяли силу.
Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа после объявления результатов выборов президента республики. По данным ЦИК, Лукашенко набрал около 80% голосов, а его основной оппонент Светлана Тихановская — 10%. Однако по данным независимых экзитполов, Тихановская набрала в районе 80% голосов. Позднее ей пришлось покинуть страну с детьми и уехать в Латвию, где ей предоставили защиту. Полиция и ОМОН жестоко пресекают протесты, избивают людей и открывают по ним огонь. В результате действий силовиков уже погибло несколько человек. В ближайшие дни главы МИД стран Европы проведут совещание, на котором обсудят действия в отношении белорусских властей. Литва, Латвия и Польша уже заявили, что разработали план по разрешению ситуации в Белоруссии, передает RT.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.