12 августа 2020
11 августа 2020

Мэр Перми назначил себе нового заместителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края, самойлов дмитрий
Мэр Перми Дмитрий Самойлов назначил себе нового заместителя Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Заместителем главы Перми стала Лариса Ведерникова, сообщает пресс-служба городской мэрии. Ведерникова также займет должность начальника департамента земельных отношений администрации Перми.

«Глава Перми Дмитрий Самойлов подписал распоряжение о назначении Ларисы Ведерниковой на должность заместителя главы администрации — начальника департамента земельных отношений», — сообщает пресс-служба пермской мэрии. Ведерникова будет курировать градостроительный блок городской администрации.

До своего назначения Ведерникова была заместителем министра имущественных отношений Пермского края. Предыдущий вице-мэр Ольга Немирова уволилась из городской администрации в конце июля. По одной из версий, причиной ухода стали непростые взаимоотношения с региональной властью.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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