Мэр Перми назначил себе нового заместителя

Заместителем главы Перми стала Лариса Ведерникова, сообщает пресс-служба городской мэрии. Ведерникова также займет должность начальника департамента земельных отношений администрации Перми.
«Глава Перми Дмитрий Самойлов подписал распоряжение о назначении Ларисы Ведерниковой на должность заместителя главы администрации — начальника департамента земельных отношений», — сообщает пресс-служба пермской мэрии. Ведерникова будет курировать градостроительный блок городской администрации.
До своего назначения Ведерникова была заместителем министра имущественных отношений Пермского края. Предыдущий вице-мэр Ольга Немирова уволилась из городской администрации в конце июля. По одной из версий, причиной ухода стали непростые взаимоотношения с региональной властью.
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