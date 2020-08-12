В семейном бизнесе Бориса Дубровского кадровые изменения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В бизнес-структурах семьи челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского произошли новые изменения. Сын бывшего главы региона Александр Дубровский перестал управлять двумя крупнейшими активами «Синай» и «Новатек», ранее переданными им в собственность своему однокурснику Константину Переверзеву. Изменения в базу данных ЕГРЮЛ внесены 12 августа. Директором фирм стал Переверзев.

«Дубровские отходят от управления своими активами, — пояснил URA.RU источник из окружения экс-губернатора. — Активы переписываются на доверенных лиц. Смена руководства в вызвана тем, чтобы Переверзев получил право финансовой подписи, раньше это право было у Александра Дубровского».

Теперь Дубровский-младший руководит только одной фирмой — ООО «Галерея камня», где он сам, согласно сервису СБИС, является не только учредителем, но и единственным сотрудником. Сама компания не ведет финансовую деятельность. В собственности Дубровского-младшего кроме этой фирмы осталось еще четыре актива — «ЧСК», УК «Станичная», «Песчано-Гравийный карьер» и «МСК».

В июле часть активов группы «Синай», принадлежавших Дубровскому-младшему, отошли к Переверзеву и Александру Пичугину, бывшему водителю экс-губернатора. Несколько дней назад был переоформлен на топ-менеджера семейных фирм Светлану Корышеву ресторан в подмосковном Раменском.

Александр Дубровский изменения в семейном бизнесе не комментирует. Дубровский-старший по данным URA.RU живет за пределами России. Его сын остается в Магнитогорске и решает юридические вопросы с переоформлением бизнеса.

В фирмах «Синай» и «Новатек» кадровые перестановки Скрин: сервис СБИС

В «Галерее камня» Александр Дубровский единственный сотрудник СКРИН: сервис СБИС