В бизнес-структурах семьи челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского произошли новые изменения. Сын бывшего главы региона Александр Дубровский перестал управлять двумя крупнейшими активами «Синай» и «Новатек», ранее переданными им в собственность своему однокурснику Константину Переверзеву. Изменения в базу данных ЕГРЮЛ внесены 12 августа. Директором фирм стал Переверзев.
«Дубровские отходят от управления своими активами, — пояснил URA.RU источник из окружения экс-губернатора. — Активы переписываются на доверенных лиц. Смена руководства в вызвана тем, чтобы Переверзев получил право финансовой подписи, раньше это право было у Александра Дубровского».
Теперь Дубровский-младший руководит только одной фирмой — ООО «Галерея камня», где он сам, согласно сервису СБИС, является не только учредителем, но и единственным сотрудником. Сама компания не ведет финансовую деятельность. В собственности Дубровского-младшего кроме этой фирмы осталось еще четыре актива — «ЧСК», УК «Станичная», «Песчано-Гравийный карьер» и «МСК».
В июле часть активов группы «Синай», принадлежавших Дубровскому-младшему, отошли к Переверзеву и Александру Пичугину, бывшему водителю экс-губернатора. Несколько дней назад был переоформлен на топ-менеджера семейных фирм Светлану Корышеву ресторан в подмосковном Раменском.
Александр Дубровский изменения в семейном бизнесе не комментирует. Дубровский-старший по данным URA.RU живет за пределами России. Его сын остается в Магнитогорске и решает юридические вопросы с переоформлением бизнеса.
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