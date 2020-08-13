Покрас Лампас нарисовал новый манифест в Екатеринбурге. ВИДЕО

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Покрас Лампас на площади Первой пятилетки, Стенограффия-2019. Екатеринбург, покрас лампас, пыженков арсений
Работы были размещены на стенах здания «Уралмашзавода» в ночь на 13 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уличный художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) в Екатеринбурге в рамках партизанского фестиваля уличного искусства «Карт-бланш» нарисовал новые произведения. Работы были размещены на стенах здания «Уралмашзавода» в ночь на 13 августа, сообщает телеграм-канал XYZ Media.

«Только что мы засняли, как художник Покрас Лампас в рамках партизанского фестиваля „Карт-бланш“ создал на одном из зданий завода „Уралмаш“ в Екатеринбурге серию работ, которые составляют манифест каллиграфутуризма», — сообщает канал.

К публикации авторы прикрепили ролик, на котором видны все работы, выполненные в Екатеринбурге. На этот раз художник рисовал не на стенах или асфальте, а на белых холстах. Так, на одной из работ видно слово «Уралмаш», а на другой дату работы: «13.08.2020». Авторы телеграм-канала уточнили, что полное видео будет позже опубликовано.

В 2019 году Покрас Лампас нарисовал в Екатеринбурге на площади Первой пятилетки работу «Супрематический крест», которая вызвала недовольство православного сообщества и была частично уничтожена местной администрацией. Покрас Лампас переделал ее в работу «Метасупрематический крест». Работы художника есть во многих городах мира: он расписал крышу Дворца итальянской цивилизации в Риме. Он также сотрудничает с крупными автомобильными брендами Германии и Чехии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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