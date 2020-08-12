В США назвали нереальным вступление Украины в НАТО

Аналитики подчеркнули, что власти США не должны способствовать членству Украины в Североатлантическом альянсе Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Вступление Украины в НАТО неосуществимо, поэтому власти США не должны поддерживать страну в этом. К такому выводу пришли аналитики американского центра Defense Priorities.

Переход на сторону НАТО подорвет внутреннюю стабильность Украины и вызовет конфликт с Россией, отмечают эксперты. «Помимо содействия снижению напряженности в отношениях с Россией, формальное неприсоединение также позволит Украине сосредоточиться на внутренних проблемах, таких как коррупция и экономические реформы», — говорится в докладе Defense Priorities.

Аналитики подчеркнули, что власти США не должны способствовать членству Украины в Североатлантическом альянсе. По словам экспертов, часть украинцев стремятся к более тесным отношениям с Россией, а не с США и Европой.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получила статус партнера расширенных возможностей Североатлантического альянса. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получение Украиной статуса партнера расширенных возможностей НАТО укрепит взаимодействие страны с альянсом, передает RT.

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