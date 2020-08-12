12 августа 2020
11 августа 2020

Уникальный подземный объект под столицей ЯНАО восстановят

© Служба новостей «URA.RU»
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Мерзлотник расположен в исторической части Салехарда под Обдорским острогом Фото: сайт администрации Салехарда
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Урал. Новые возможности

Исторический объект — мерзлотник под Обдорским острогом в Салехарде (ЯНАО) — восстановят, чтобы превратить в туристический объект. Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы по реставрации начнутся после после получения результатов исследования состояния мерзлотника.

«Так как место историческое для Салехарда, принято решение укрепить грунт и провести его реставрацию, которая позволит сохранить мерзлотник и, возможно, включить его в список городских экскурсионных объектов», — говорится в сообщении. Сейчас исследование поверхностного грунта проводят специалисты Международного института криологии и криософии при Тюменском государственном университете.

В ходе работ были сделаны скважины, взяты пробы грунта, установлены термодатчики. После окончания исследований поверхностных слоев, ученые планируют приступить к изучению непосредственно на дне мерзлотника.

Ранее служба государственной охраны памятников истории ЯНАО запретила движение автомобильного транспорта над мерзлотником в Новом Порту. Уникальный объект, в отличие от салехардского, используется до настоящего времени местным рыбозаводом, однако в последнее время возникла опасность обрушения его галерей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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