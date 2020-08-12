12 августа 2020
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Губернатор Моор получил аргумент для отмены карантина в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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За сутки в Тюменской области COVID-19 подтвердился у 65 человек. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки диагноз коронавирус был поставлен 65 жителям Тюменской области. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее вирус подтвердился у 64 тюменцев. Эпидобстановка по заболеванию в регионе остается стабильной, поэтому в ближайшее время местные власти могут ввести очередные послабления карантина.

«Тюменская область — 65 (случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки)», — указано в сообщении федерального оперштаба. Всего с начала пандемии заболевание было диагностировано у 6855 жителей региона.

По данным оперштаба, за последние сутки из больницы выписался 91 пациент, лечившийся от коронавируса. Летальных исходов среди общего числа заболевших не зарегистрировано.

Следующее заседание регионального оперштаба с участием губернатора Тюменской области Александра Моора запланировано на 14 августа. Как ранее заявил глава региона, там, в частности, будет решаться вопрос о продлении режима повышенной готовности. При этом, благодаря положительной динамике по снижению темпов заболевания среди населения, требования карантина могут ослабить. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Моор заявил, что Тюменская область готова к полной отмене карантина.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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