Фонд «Единой России» дал пермскому губернатору деньги на выборы

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин получил на выборы деньги фонда «Единой России». Информация о поступлении средств на спецсчета кандидатов в пермские губернаторы опубликована на сайте краевого избиркома.
Согласно представленной информации, почти 10 млн рублей в фонд кандидата Махонина (самовыдвиженец) поступило от Татарстанского ФПРСР (Фонд поддержки регионального сотрудничества и развития). Президентом фонда является замсекретаря татарстанского реготделения партии «Единая Россия» Геннадий Глушков. Основная цель фонда — «проведения экономических, культурных, социальных программ соответствующих программным целям и задачам „Единой России“», указано на сайте реготделения партии.
В общей сложности за прошедшие две недели фонд Махонина пополнился на 37 млн рублей, составив 65,5 млн рублей. Из них 25,4 млн рублей Махонин уже израсходовал на предвыборную агитацию, оплату услуг юристов, финансирование сбора подписей в поддержку кандидата.
В фонд Евгения Козлова, идущего на выборы от «Патриотов России», поступило 10 млн рублей. Общий объем средств на его спецсчете достиг 10,2 млн рублей. Кандидат в губернаторы о ЛДПР Олег Постников располагает суммой 7,1 млн рублей (ранее в его фонде было 511,5 тыс. рублей). Меньше всего средств на предвыборную кампанию (511 тыс. рублей) у Ксении Айтаковой, которая идет на выборы от КПРФ. За прошедшие две недели финансовых средств в ее фонд не поступило.
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