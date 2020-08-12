Армия свердловских безработных прирастает на 750 человек в день

Рабочих мест предстоит лишиться тысячам свердловчан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Безработица в Свердловской области продолжает расти: ежедневно в службу занятости обращаются по 700 — 750 человек. Об этом заявила на пресс-конференции замдиректора департамента по труду и занятости населения Наталия Бордюгова.

«На текущий момент в качестве безработных зарегистрировано 111 929 человек — это в пять раз больше, чем на 1 января 2020 года. Но мы находимся в русле общероссийских тенденций — показатель по стране в целом составляет 6,2%, по Свердловской области — 6,8%», — отметила Наталья Бордюгова. Она добавила, что в регионе насчитывается более 41 тысячи вакансий, с начала года удалось трудоустроить 36,8 тысячи человек.

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин констатировал, что количество безработных в ближайшее время будет только возрастать. «Экономика начинает оживать [после кризиса, вызванного коронавирусом], по идее, должен быть спад безработицы. Но, к сожалению, его не будет, поскольку подпирают другие факторы, в том числе, иннерционность принятия решений. В силу негативных явлений в мировой экономике могут возникнуть проблемы у предприятий, работающих на экспорт. Поэтому мы ожидаем дальнейшего роста числа безработных. Пусть и не такого стремительного, как весной и летом 2020 года», — отметил Андрей Беседин. По его словам, больше всех жалуется малый и средний бизнес, в частности, мини-гостиницы, сфера общественного питания и туризма. Более 30% МСП с вероятностью до 90% закроют бизнес, констатировал президент УТПП.