Найдена связь между резус-фактором и риском заразиться COVID-19

Наиболее подвержены коронавирусу жители Австралии, Австрии, Бразилии, Новой Зеландии, Испании, Великобритании, Швейцарии и США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Страны, в которых у большинства населения отрицательный резус-фактор, наиболее подвержены вспышкам коронавируса. Об этом сообщают ученые из Университета Барселоны и Университета Кампинас.

«Экспоненциальный (стремительный — прим. ред.) рост числа заражений характерен для стран, в которых существует большое число жителей с отрицательным резус-фактором», — приводят «Известия» данные исследователей. По их словам, наиболее подвержены коронавирусу жители Австралии, Австрии, Бразилии, Новой Зеландии, Испании, Великобритании, Швейцарии и США, так там среди населения много людей с отрицательным резус-фактором. В этих странах ранее зафиксировали «взрывные» вспышки заражения коронавирусом.

Ранее ученые из университета Карлова (Чехия) определили, что люди с отрицательным резус-фактором чаще страдают от аллергии, пищеварительных и сердечных проблем. Также они доказали зависимость заболеваемости респираторными инфекциями от резус-фактора

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.