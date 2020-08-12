В курганской школе вводят дистанционное обучение

Капремонт в Звериноголовской СОШ будет идти до конца года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Часть классов в Звериноголовской школе (Курганская область) с 1 сентября переводят на дистанционное обучение, так как в учебном заведении проводят капремонт. О проблеме URA.RU рассказали родители учеников.

«Начали ремонт, разобрали крышу. В районной газете писали, что дети будут учиться в соседних селах, их подвоз обеспечат. Сейчас объявляют, что некоторые классы будут обучаться дистанционно, некуда нас возить», — рассказала мать одного из учеников. Она добавила, что родители настаивали на собрании с представителями районного управления образования, но чиновники отказались, сославшись на занятость.

«На удаленку пятые, шестые и седьмые классы будут уходить. В школе идет ремонт», — подтвердил озвученную информацию учитель Звериноголовской СОШ Владимир Кочеулов. Он добавил, что возмущения среди родителей действительно есть: «Дети опять будут находиться дома в изоляции, вне социума. На родителей будет возложена ответственность по обучению».

Получить комментарии в районном управлении образования URA.RU не удалось: сотрудники сообщили, что руководитель Камила Жимбаева находится на выезде, а без нее отвечать на вопросы корреспондента не стали. Дозвониться до замглавы райадминистрации по социальным вопросам Ольги Лукояновой и директора школы Федора Савенкова не получилось. В департамент информационной и внутренней политики региона направлен письменный запрос.

О предстоящем капремонте Звериноголовской СОШ стало известно в начале года. Власти планировали приступить к работам во второй половине мая, но аукцион был объявлен лишь 8 июня. Цена контракта — более 30 млн рублей, работы необходимо завершить к концу года.