Челябинские хирурги сделали двухлетней девочке новый желудок

Челябинские хирурги провели уникальную операцию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU (архивное фото)

Хирурги Челябинской областной детской больницы спасли двухлетнюю девочку, умиравшую от внешних и внутренних ожогов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе лечебного учреждения, маленькой пациентке сделали новый желудок. Такую уникальную операцию в регионе для ребенка провели впервые.

«Таисия попала в больницу после того, как случайно выпила 70-процентную уксусную эссенцию. Помимо ожога ротоглотки, пищевода и желудка, у нее был еще ожог кожи грудной клетки и спины, так часть уксуса вылилась на одежду», — рассказали URA.RU в больнице. В областном ожоговом центре выяснилось, что у малышки тотальное поражение пищевода с переходом на желудок.

На врачебном консилиуме приняли решение установить еюностому. Так называется отверстие (стома) в кишечнике, через которое питание поступает непосредственно в кишечник, минуя рот, пищевод и желудок. Несмотря на усилия врачей, желудок превратился в сплошной рубец, а нижний выводящий отдел просто «запаялся». Было принято решение удалить поврежденный желудок и сформировать новый из тонкого кишечника.

Уникальную операцию провели главный детский хирург региона Николай Ростовцев и заведующий детской хирургией больницы Максим Ядыкин. Операция длилась несколько часов и завершилась успешно. Через неделю девочку перевели из реанимации, а на днях выписали домой. В больнице она провела два месяца, из низ 39 суток в реанимации.