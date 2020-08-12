В отношении социалистов составлены протоколы за нарушение режима самоизоляции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижневартовске члены общественного движения «За новый социализм» провели акции протеста. Сторонники бывшего Российского дипломата в США Николая Платошкина, который находится под домашним арестом, вступили в поддержку протестов в Хабаровске. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах ХМАО.

«Они пытались согласовать митинг. Им отказали и активисты решили провести одиночные пикеты, чтобы поддержать протестующих, но этим их повестка не ограничивается», — сообщил информатор агентства.

В администрации Нижневартовска подтвердили, что «новым социалистам» митинг не согласовали, потому что массовые мероприятия во время эпидемии запрещены. Инсайдер же в ФСБ добавил, что за адептами Платошкина установлен контроль. «Сейчас мы знаем о пятерых ее активных членах. Есть информация, что курируются они людьми из США через цепочку связных, предыдущее звено которой в Тюмени. Цель „новых социалистов“ — дестабилизация обстановки в России», — объяснил URA.RU осведомленный источник.

Информатор добавил, что у организации продуманная конспирация и система координации. Сделано это якобы для того, чтобы в число социалистов было сложно внедрить информатора. О том, что Нижневартовские адепты Платошкина не координируются ни кем из ХМАО подтвердил и заместитель руководителя аналогичного движения в Сургуте Артем Теплов. В полиции города добавили, что в отношении пикетчиков составлены административные протоколы.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте набирает обороты движение «За новый социализм», его идеологи планируют открыть представительства во всех крупных городах региона.