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Ранее URA.RU сообщало, что лидер движения «За новый социализм» был арестован в начале июня по подозрению в подстрекательстве к массовым беспорядкам и распространению фейковой информации.

Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что движение уже находится под наблюдением спецслужб. «Любое движения, содержащее в себе политическую направленность, находится под контролем ФСБ. Адепты взглядов Николай Платошкина не являются исключением», — прокомментировал инсайдер.

«В Сургуте у нас уже больше 120 участников, причем с каждым днем их становится больше. Поэтому мы хотим расширить нашу филиальную сеть на весь округ», — прокомментировал Теплов. Он также пояснил, что одна из ключевых задач на ближайшее время — зарегистрировать движение в министерстве юстиции. А в перспективе, участвовать в выборах разного уровня. «Основная задача — прийти к власти и начать что-то менять. Я сам сторонник инновационного развития, считаю, что за разработкой передовых технологий будущее», — добавил Теплов.

В Югре набирает обороты движение «За новый социализм», его идеологи планируют открыть представительства во всех крупных городах региона. Об этом URA.RU заявил первый заместитель руководителя движения в Сургуте Артем Теплов.

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