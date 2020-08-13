Шнуров в стихах отреагировал на забастовку в Белоруссии

Лидер группы «Ленинград» и продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров отреагировал на забастовку рабочих одного из крупнейших предприятий Белоруссии БелАЗ. В своем стихотворении музыкант отметил, что накопившиеся проблемы в республике вылились в протесты.
«Все проблемы наружу вылазят, если их двадцать лет не решали. Забастовка, теперь на Белазе, Лукашенко поддержка большая! Вышли сотни людин, и кричат как один, «Уходи! Уходи! Уходи!», — написал Шнуров в своем Instagram. Также он прикрепил видео, на котором работники БелАЗа скандируют «уходи».
Ранее сообщалось, что рабочие БелАЗа ушли со своих рабочих мест и требуют провести общенациональную забастовку в связи с результатами президентских выборов. Однако в пресс-службе автомобильной компании опровергли заявления о забастовке на предприятии, заявив, что там проходит встреча заводчан с руководством организации и администрацией города Жодино, передает телеканал 360.
9 августа в стране прошли президентские выборы, на которых по официальным данным, победил Александр Лукашенко с 80,23% голосов. После этого в стране начались протесты и столкновения с силовиками. С первого дня митингов сотрудники милиции применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Также были сообщения, что ОМОН в Минске открыл огонь из помповых ружей по людям, которые с балконов кричали протестующим, пишет RT.
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