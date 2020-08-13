Противников российской вакцины уличили в поддержке сенаторов США

В Ассоциацию организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), которая ранее призвала Минздрав РФ отсрочить регистрацию вакцины от коронавируса, входят фармкомпании, которые спонсируют антироссийское лобби. Среди них есть сторонники санкций против РФ.
«АОКИ объединяет игроков российского рынка клинических исследований. В состав ассоциации входят 26 компаний. Некоторые из них спонсируют американских политиков, регулярно выступающих с антироссийскими заявлениями», — сообщает издание «АнтиПропаганда», ссылаясь на данные сайта OpenSecrets.
Компания Amgen Inc, в частности, финансирует деятельность антироссийских политиков Адама Смита, Бена Кардина и Кори Гарднера. Глава комитета по вооруженным силам нижней палаты конгресса США Смит ранее призывал выделить средства на «сдерживание» России в Европе. Сенатор Кардин требовал ввести против РФ санкции, а его коллега Гарднер обвинял Россию в спонсировании терроризма и крушении малазийского Boeing.
Фармкомпания AstraZeneca неоднократно спонсировала сенатора от партии республиканцев Джона Тьюна и конгрессмена Стефани Мерфи. Первый предлагал выкупить партию российских зенитных комплексов С-400 у Турции, а второй разработал законопроект, ставший ответом на сообщения о предположительной связи России с исламистским движением «Талибан».
Ранее АОКИ призвала Минздрав РФ отложить госрегистрацию вакцины от коронавируса, разработанную Национальным исследовательским центром им. Н. Ф. Гамалеи, до успешного завершения третьей фазы клинических испытаний. Они назвали оперативный выпуск вакцины «пережитком героической парадигмы». 11 августа президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. В Росздравнадзоре заявили, что претензии фармкомпаний к препарату основаны на незнании результатов исследований.
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