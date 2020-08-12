Силовики проверят челябинских чиновников из-за сквера

Прокуратура Калининского района проверит тендер на строительство сквера в Челябинске Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

Прокуратура проверит на возможную коррупцию чиновников администрации Калининского района Челябинска, заплативших подрядчикам строительства нового сквера по улице Университетская набережная. Депутат райсовета Дмитрий Ларин сообщил URA.RU, что написал заявление в надзорное ведомство о том, что работы стоимостью 30 млн рублей выполнены некачественно и не в полном объеме, следовательно не должны были оплачиваться из бюджета.

«Для экономии подрядчик использовал более дешевую тротуарную плитку, чем указана в техническом задании. Подрядчик обязан был, но не убрал строительный мусор. В результаты деревья гибнут. Не установлена малая архитектурная форма „Летающие стрижи“. Не все оговоренные в контракте зеленые насаждения высажены. Однако санкции за нарушения контракта не применяются. В актах приемки указываются подложные сведения. Заказчик принимает и полностью оплачивает все работы. Может, это халатность, может, коррупция. Прокуратура разберется», — сказал депутат.

Глава Калининского района Сергей Колесник не ответил на звонок корреспондента URA.RU. В пресс-службе прокуратуры Челябинской области подтвердили, что получили обращение Ларина.

Жалоба Ларина может быть связана с его участием в выборах в заксобрание области. Вместе с ним по Калининскому округу №12 баллотируются Владимир Бодров («Единая Россия»), Константин Киреев (ЛДПР) и Виктор Фрицлер (КПРФ). Выборы пройдут в единый день голосования 13 сентября.