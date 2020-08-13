Экономисты дали советы, как накопить на пенсию в 100 тысяч рублей

Россиянам, желающим получить пенсию в размере 100 рублей, необходимо каждый месяц в течение 35 лет вкладываться по 30 тысяч в облигации. Об этом заявил управляющий активами БКС Андрей Русецкий.
«Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно 35 лет ежемесячно инвестировать 29 тысяч в облигации либо 14,3 тысяч — в сбалансированный портфель (80% акций, 20% бондов)», — цитирует Русецкого «Свободная пресса». Пенсию в 92 тысячи рублей, по словам аналитика «Финама» Юлии Афанасьевой, можно заработать за 10 лет. Она предлагает вложить миллион в биржевые индексы, сырье и валюты, а после увеличивать инвестиции.
Чтобы накопить на пенсию в 59 тысяч рублей, придется 30 лет ежемесячно откладывать по 30 тысяч рублей. Причем ее хватит на 15 лет, уточнил доцент РАНХиГС, кандидат экономических наук Константин Добромыслов. Однако при средней зарплате в 45 тысяч рублей и медианной в 35 тысяч, это едва представляется возможным, заявил он.
Согласно результатам опроса НПФ Сбербанка, жители России хотели бы получать 59 тысяч рублей после выхода на пенсию, сообщает «Национальная служба новостей». В Москве «достойной пенсией» считают сумму в размере 92 тысяч рублей, передает агентство Nation News.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.