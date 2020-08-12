Стали известны подробности задержания мэра курганского города

Оксану Чуйкову уже допросили следователи Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Исполняющая обязанности главы города Щучье (Курганская область) Оксана Чуйкова, задержанная 13 августа, незаконно выписывала премии сотрудникам мэрии. По версии следствия, подчиненные отдавали эти деньги обратно чиновнице, когда она занимала пост первого замглавы города.

Чуйкова, занимая должность первого замглавы города Щучье, в период с апреля 2019 года по май 2020-го, незаконно премировала некоторых подчиненных. «Впоследствии, необоснованно выплачиваемые им из бюджета города в виде премии денежные средства в общей сумме не менее 370 000 рублей передавались сотрудниками предприимчивой чиновнице», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ по Курганской области.

В отношении Чуйковой было возбуждено два уголовных дела: «Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения» и «превышение должностных полномочий». Чиновница уже допрошена, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее URA.RU писало, что Оксана Чуйкова была задержана правоохранительными органами. Источник, приближенный к силовикам, сообщил агентству, что против чиновницы возбудили два уголовных дела, которые впоследствии подтвердились в официальной информации СК РФ. 23 июня Чуйкова стала исполнять обязанности мэра города Щучье, после того, как свой пост покинул Илья Панфилов.