Дудь показал неочевидные достопримечательности Екатеринбурга

В программе Дудя появились мемориал The Beatles и свердловский рок-клуб Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В новом выпуске программы Юрий Дудь показал музыкальные мемориалы Екатеринбурга. О них блогеру рассказал музыкальный критик Михаил Козырев.

Первом делом они посетили мемориал The Beatles в центре города. Около памятника Козырев рассказал о своем знакомстве с творчеством группы и первой пластинке.

«Со временем мемориал превратился в памятник вообще всем ушедшим музыкантам. Можно рассмотреть на стене надписи Курт жив, Nirvana, появился LiL PEEP, а совсем недавно появился мемориал Честерe Беннингтонe. Несколько дней назад была годовщина его смерти», —пояснил Козырев.

После этого он с ведущим отправился к зданию Свердловского рок-клуба. По его словам, когда-то все его сверстники мечтали очутиться внутри него. «Это полуразвалившееся и давно закрытое здание ДК Свердлова. Тут был учрежден рок-клуб. Он просуществовал всего пять лет: с 1986 до 1991. В этом здании есть небольшой зал, туда вмещалось 700 мест. Но на земле не было места, в которое ты хотел попасть больше, чем внутрь этих стен. Если ты попадал туда, то на протяжении нескольких месяцев чувствовал себя апостолом, который побывал на тайной вечере», — отметил музыкальный критик. Он уточнил, что улицу, которая расположена рядом, неоднократно предлагали переименовать: в рок-клубовскую или улицу Пятилетки.

В июле горожане рассказывали URA.RU , что заметили Юрия Дудя в Ельцин Центре с Михаилом Козыревым. Уже тогда появились версии, что он записывает с ним интервью.

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