Гречка стала самым подорожавшим продуктом в стране

Снижение цены на гречку стоит ждать не раньше октября Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цена на гречку в России побила очередной рекорд. Стоимость килограмма крупы за год увеличилась в 1,7 раза до 87,1 рублей. В Росстате отмечают, что это «самый подорожавший товар».

Гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко объясняет рост цены на гречку ажиотажным спросом весной 2020 года, пишут «Ведомости». Он отметил, что перед введением режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса, россияне начали активно скупать продукты с длительными сроками хранения, при этом приоритет был отдан крупам. Тогда спрос на гречку, по сравнению с весной 2019 года вырос на 170-200%. В стране возник дефицит крупы, чем и воспользовались поставщики, увеличив цены.

«Сейчас оптовая стоимость крупы стабилизировалась на фоне ожидания нового урожая, от него будет зависеть дальнейшая динамика», — отметил зампредседателя правления Руспродсоюза? Дмитрий Леонов.

Производители полагают, что цена на крупу существенно снизится в октябре, когда на рынок начнет поступать новый урожай. Они считают, что спрос на гречку будет невысоким, так как россияне успели сделать запасы круп, которых хватит до конца года.

Раннее URA.RU писало, что в России впервые с начала года зафиксирована дефляция. Главной причиной дефляции стало снижение цен на овощи, которые подешевели на 2,8% за последнюю неделю. Больше всего подешевели картофель, помидоры, лук, огурцы и яблоки. Значительнее всего подорожал сахар, цена на этот продукт росла по 0,8—1,2% четыре недели подряд.

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