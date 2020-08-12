Росстат: цены на продукты снизились впервые за 2020 год

В России впервые с начала года зафиксирована дефляция. Как следует из данных Росстата, индекс потребительских цен снизился на 0,1%.
«Индекс потребительских цен снизился на 0,1% за неделю с 4 по 10 августа. Это произошло впервые с начала года», — пишет РБК. За последние три недели потребительские цены не росли и не показывали нулевую динамику. Главной причиной дефляции, как отметили в ведомстве, стало снижение цен на овощи, которые подешевели на 2,8% за последнюю неделю, на 2,3% — неделей ранее, на 1,1% — три недели назад.
Больше всего подешевели картофель, помидоры, лук, огурцы и яблоки. Значительнее всего подорожал сахар, цена на этот продукт росла по 0,8—1,2% четыре недели подряд. Стоимость остальных продуктов и товаров, включая бензин, за последние три недели изменились несущественно.
Предыдущие три недели Росстат фиксировал отсутствие движения цен. Тем не менее инфляция в июле в годовом выражении ускорилась до 3,4% с июньских 3,2%.
Ранее в Росстате сообщили, что потребительские цены в России в июне выросли на 0,2% по сравнению с маем, а с начала 2020 года средняя стоимость товаров увеличилась на 2,6%.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.