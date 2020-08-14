Сбербанк отменил бесплатные уведомления о переводах

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, сбербанк
Услуга уведомлений обойдется в 60 рублей в месяц Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сбербанк отменил из перечня бесплатных услуг SMS и push-уведомления об операциях с картой. Теперь клиентам придется оформлять платную подписку.

«От карты отключены уведомления о переводах. Вам будут поступать только коды для подтверждения операций в Сбербанк Онлайн. Подключите уведомления об операциях в мобильном приложении», — говорится в сообщении, поступившем клиентам банка.

В зависимости от региона, отмена бесплатных уведомлений произошла в середине июля и в начале августа. По информации банка, услуга обойдется клиентам в 60 рублей ежемесячно.

Ранее Сбербанк ввел комиссию в 1% на переводы денежных средств через свои банкоматы. Тем самым банк отменил введенный ранее беспроцентный лимит для переводов в 50 тысяч рублей в месяц, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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