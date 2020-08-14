Мурашко пообещал раскрыть данные об испытаниях вакцины от COVID

Ожидается, что данные об испытаниях сообщат к 17 августа Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Данные об испытаниях российской вакцины от коронавируса будут опубликованы в ближайшие дни. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«В ближайшие дни будут опубликованы данные о доклинических и клинических исследованиях. Возможно, к понедельнику [17 августа]», — цитирует ТАСС министра здравоохранения.

Ранее стало известно, что у добровольцев, испытавших на себе российскую вакцину от коронавируса «Гам-Ковид-Вак», было зафиксировано 144 побочных эффекта. Среди общих проявлений были недомогание, повышение температуры, потеря аппетита, головная боль, диарея, боль в ротоглотке, заложенность носа, першение в горле, пирексия, астения и ринорея.

О регистрации российской вакцины от коронавируса президент Владимир Путин объявил во вторник, 11 августа. В Минздраве России заверили, что прививка успешно прошла все испытания как на животных, так и на человеке, пишет «Дни.ру». В гражданский оборот препарат планируется запустить с января 2021 года, однако некоторые вирусологи посоветовали россиянам хорошо задуматься над тем, стоит ли ставить прививку от COVID-19 в ближайшее время.

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