13 августа 2020
12 августа 2020

Полиция ищет заказчика убийства прокурора ХМАО. За помощь обещают миллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Убийство прокурора ХМАО Юрия Бередина произошло в 2000 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Полиция объявила награду в миллион рублей за помощь в поимке заказчика убийства прокурора ХМАО Юрия Бередина. Информация об этом размещена на сайте МВД России.

«УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре за организацию убийства разыскивается Чекин Юрий Васильевич, 01.01.1963 года рождения, уроженец Белозерского района, Курганской области», — указано в сообщении министерства внутренних дел.

По версии следствия, Чекин в должности руководителя контрольно-ревизионного управления министерства финансов России по ХМАО, весной 2000 года, чтобы избежать уголовного преследования за совершение преступлений, связанных с хищением бюджетных средств, организовал убийство прокурора ХМАО Юрия Бедерина. Задержанные исполнители указали на заказчика, который скрылся, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Ранее URA.RU сообщало, что сам Чекин в 2018 года записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором заявлял, что непричастен к убийству прокурора ХМАО. Расследование самого преступления идет уже 20 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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