Заказчик убийства прокурора ХМАО передал послание Путину. ВИДЕО

20:42 26 января 2018 1

Юрий Чекин уверяет, что он не виноват ФОТО: скрин видео

Юрий Чекин, обвиняемый в организации убийства прокурора Югры Юрия Бедерина, записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. В своем послании Чекин уверяет, что не виноват в смерти Бедерина.

Видео, датированное 1 января 2018 года, называется «Президенту РФ Путину В от ревизора», пишет портал ugrapro.ru. В нем экс-начальник контрольно-ревизионного управления по ХМАО-Югре, обвиняемый в заказном убийстве прокурора ХМАО-Югры, излагает свою версию совершения преступления, в котором он не виновен. Чекин уверяет, что следствие не предоставляет ему права на защиту. Записи обращения можно посмотреть по ссылке.

Как ранее сообщало «URA.RU», полиция ХМАО в 2014 году объявила награду в миллион рублей «за голову» особо опасного преступника Чекина или за информацию о месте его нахождении. Как пояснили правоохранители, он уроженец Курганской области, 1963 года рождения. Розыск экс-начальника контрольно-ревизионного управления по ХМАО-Югре, подозреваемого в тягчайшем преступлении, продолжается уже 17 лет и 4 месяца, но так и не принес результата. Кроме прочего, полиция в ориентировке на Чекина указала, что он «болен шизофренией».

Прокурор ХМАО Юрий Бедерин был убит в 2000 году

Убийство Бедерина в июле 2000 года на протяжении почти двух десятков лет остается в числе самых громких и загадочных преступлений в новейшей истории России. Киллер в упор расстрелял Бедерина в подъезде его дома, когда тот возвращался со службы. По данным следствия, исполнителями были выходцы из Дагестана Козин и Рабаданов. Вскоре сотрудники ФСБ задержали их в Дагестане. Оплатил расправу хантымансиец Виктор Змановский. Козин и Рабаданов уже отбыли наказание и находятся на свободе, вскоре истекает срок заключения Змановского. Все они свою вину не признали.

Змановский заявил, что заказчиком убийства Бедерина был Юрий Чекин. Не исключено, что причиной для расправы стало то, что прокурор пытался привлечь Чекина к ответственности за злоупотребления служебными полномочиями. Начальник КРУ написал приказ о собственном уходе в неоплачиваемый отпуск «в связи с угрозой для жизни» и исчез более чем на 17 лет. Злоумышленник находится в федеральном розыске. Его точное местонахождение неизвестно до сих пор.

Как ранее писало «URA.RU», Чекин оставил детям бизнес в ХМАО, они взяли в заложники жителей Ханты-Мансийска, пытаясь шантажировать управляющую компанию.