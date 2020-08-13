13 августа 2020
12 августа 2020

Синоптик предсказал возвращение жары в Пермский край

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермякам предсказали возвращение жаркой погоды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермский край после похолодания вернется жаркая погода. Это подтверждается как краткосрочными, так и долгосрочными прогнозами синоптиков, рассказал URA.RU сотрудник ГИС-центра Пермского классического университета Андрей Шихов.

«Значительное потепление в Пермском крае ожидается в третьей декаде августа. Пока точные даты не определены, можно сказать, что это произойдет не ранее 20 числа. Обычно во время такого рода потеплений можно рассчитывать, что воздух прогреется до +25 градусов и выше», — отметил синоптик.

Последнюю неделю в регионе было достаточно прохладно. На севере и востоке края температура воздуха понизилась до +2 градусов. В предстоящую неделю, по словам Шихова, отклонение от температурных норм не ожидается, зато начнутся дожди, по большей части — на юге и востоке края.

До конца второй декады августа дневная температура в Пермском крае составит +15…+20 градусов, а ночи станут более теплыми, сказал Шихов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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