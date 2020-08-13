Число заболевших в области стало превышать число больных в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

154 новых случая заболевания COVID-19 зафиксировано в Свердловской области за минувшие сутки. Об этом URA.RU сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. По статистике за последние три дня, число заболевших в области ежедневно превышает число больных в Екатеринбурге.

Число заболевших в Екатеринбурге стало падать по сравнению с темпами заражения за пределами уральской столицы с 12 августа. Тогда в уральской столице было 70 новых пациентов, против 93 в области; 13 августа — по 81 новому пациенту в Екатеринбурге и области, 14 августа — 45 новых пациентов в Екатеринбурге и 109 зараженных в области.

Новый тренд в распространении коронавируса подтвердил источник URA.RU в медицинской сфере области. «Вчера была 341 госпитализация, а основное количество подтвержденных случаев уже не в Екатеринбурге, а в городах области. С учетом того, что 3-5 дней уходит на подтверждение, это значит, что с конца прошлой недели пик перешел в область. Беда в том, что там нет опыта лечения и нет ресурсов мед учреждений для полноценного обеспечения помощи. И возить далеко. Посмотрим, как будет минздрав решать вопрос», — уточнил собеседник.

Всего в регионе на 14 августа зарегистрировано 23 097 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Состояние 91 пациента оценивается как тяжелое, 85 из них находятся в реанимации, в том числе 46 — на аппаратах ИВЛ.

URA.RU публикует детальную карту очагов заражения COVID-19 — на ней указано число заболевших в каждом свердловском городе, а в столице региона — с привязкой к конкретному месту заражений (без указания самого адреса, но с отметкой его на карте). Если на одной улице было несколько случаев заболевания, они указаны в виде цифры.