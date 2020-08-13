Пермь выбивается из общероссийского тренда с коронавирусом

За минувшие сутки в Пермском крае зарегистрировано 70 новых случаев заражения коронавирусом, а излечился только 41 человек. Федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщает, что общая картина в стране иная — выздоравливает больше людей, чем заражается (5065 случаев заражения, 6568 — выздоровления).
«Пермский край — 70 [новых случаев заражения]», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Всего в регионе подтверждено 6847 случаев заболевания COVID-19.
Коэффициент Rt увеличился до единицы (13 августа — 0,98, 12 августа — 0,97, 11 августа — 0,96). Это означает, что вирус в регионе стал распространяться быстрее. Общее число смертей в регионе достигло 302 (+3 за минувшие сутки), в том числе непосредственно от COVID-19 — 184 (+2 за сутки). За это же время после коронавируса оправился 41 человек (всего — 4851).
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