Правительство Мишустина оказалось богаче кабинета Медведева

Средний семейный доход членов правительства Михаила Мишустина оказался на 14% выше, чем у кабинета Дмитрия Медведева Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Средний семейный доход членов правительства Михаила Мишустина за 2019 год составил 2,05 млрд рублей. Это почти на 10% больше, чем за 2018 год — тогда средний доход у кабинета Дмитрия Медведева составил 1,87 млрд рублей.

«В правительстве Мишустина 31 человек, а в кабинете Медведева было 32. Поэтому средний семейный доход в расчете на одного члена правительства вырос по сравнению с 2018 годом еще сильнее — на 14%, до 66,2 млн рублей», — разъясняет РБК. Так как состав кабинета изменился лишь наполовину, то 15 его членов отчитались о доходах, полученных еще до прихода в правительство. Средства были получены в других федеральных ведомствах или бизнесе.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин за 2019 год заработал 9 млн 726 тысяч 595 рублей. Доход премьер-министра РФ Михаила Мишустина составил 18,2 млн рублей. В тройку самых богатых чиновников вошел экс-глава Пермской области, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, а самым богатым, согласно опубликованному властями документу, является глава Минпромторга России Денис Мантуров.

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