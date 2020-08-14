Трутнев заработал больше премьера Мишустина в 10 раз Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Члены правительства РФ отчитались о доходах за 2019 год. В топ-3 самых богатых чиновников вошел экс-глава Пермской области, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, а самым богатым, согласно опубликованному властями документу, является глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Лидер Мантуров заработал 586 миллионов рублей, а вице-премьер Дмитрий Чернышенко на втором месте — 432 млн. Чиновник курирует цифровую экономику, спорт, СМИ, инновации, а также культуру, туризм и спорт.

Третья позиция у Трутнева с результатом в 180 млн за год, хотя в прошлом году с доходом в 538,4 миллиона рублей он был признан самым богатым членом правительства. Четвертый по уровню дохода — глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев (156 млн). На пятом месте министр цифрового развития РФ Максут Шадаев — 90 млн рублей.

Глава правительства Михаил Мишустин показал более скромные доходы — в 18 млн. Вице-премьер Татьяна Голикова заработала 14,8 млн, зато ее супруг — 51 млн рублей. Глава МВД Владимир Колокольцев — 12,8 млн рублей, а глава МИД Сергей Лавров — 8,4 млн рублей. Министр обороны Сергей Шойгу — 12,5 млн рублей

Экс-глава ЯНАО, а ныне министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин отчитался о 10 млн дохода. Бывший глава Пермского края, а сейчас министр экономического развития РФ Максим Решетников заработал 7,6 млн рублей. Экс-глава Тюменской области, министр ЖКХ РФ Владимир Якушев — 8,4 млн рублей.

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