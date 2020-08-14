В администрации президента РФ отчитались о доходах за прошлый год

Сотрудники администрации президента России отчитались о своем заработке за 2019 год. Информация о их доходах опубликована на сайте Кремля.
Председатель совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заработал 11 млн 51 тысячу 195 рублей за прошлый год. Председатель правительства России Михаил Мишустин получил в 2019 году 18,2 миллиона рублей. Доход заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак составил более 25 млн рублей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о 14 млн рублей дохода, в то время его супруга заработала более 235 млн рублей. Помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский задекларировал чуть больше 38 млн рублей, как доход за 2019 год.
Президент России Владимир Путин за 2019 год заработал 9 млн 726 тысяч 595 рублей. Он задекларировал две квартиры площадью 153,7 и 77 квадратных метров, гараж и машиноместо, автомобили ГАЗ М-21 и «Нива», а также автоприцеп «Скиф».В 2018 году Путин заработал 8,6 миллионов рублей, пишет «Национальная служба новостей».
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