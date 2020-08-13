Источник: Михаил Давыдов станет начальником ГУ ОООП МВД России Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Михаил Давыдов ушел в отпуск и после этого не вернется на службу в регион. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Ожидается, что Давыдов переедет в Москву и продолжит службу в МВД РФ.

«Давыдов с 13 августа ушел в отпуск. В „башне“ (здание регионального ГУ МВД, — прим. ред.) говорят, что он из него уже не вернется и уедет в Москву», — рассказал URA.RU инсайдер. Другой собеседник URA.RU, близкий к краевой администрации, также подтвердил информацию о возможной отставке Давыдова.

Ожидается, что Давыдов переедет в Москву и займет должность начальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ. Сейчас эту должность занимает Юрий Валяев, который был начальником пермского главка с 2011 по 2014 годы. «Валяева на работе не видно уже с мая», — добавляет инсайдер.

Еще один собеседник URA.RU в окружении генерал-лейтенанта полиции Давыдова говорит, что последний до сих пор находится в Перми, появляется на работе и никуда не собирается. В пресс-службе ГУ МВД России по региону сообщили URA.RU, что Давыдов действительно находится в отпуске, но какой-либо иной информацией они не обладают. В пресс-службе МВД России агентству также сообщили, что информацией о переходе Давыдова в Москву они не обладают.

Давыдов стал начальником пермского ГУ МВД в июле 2018 года. Перед текущим назначением он руководил управлением МВД по Оренбургской области, куда перешел из пермского главка с должности замначальника ГУ МВД (с 2007 по 2015 года). До этого он проходил службу в Москве.