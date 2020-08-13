В курганском селе первоклассники будут обучаться при церкви

В Звериноголовском нашли, куда расселить школьников на период ремонта школы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Первоклассники из Звериноголовской школы (Курганская область), в которой сейчас проводится капремонт, будут временно обучаться в школе при местной церкви. Об этом сообщили в департаменте информационной и внутренней политики региона в ответ на запрос URA.RU.

«Обучающихся первых классов планируется разместить на базе школы Звериноголовской Крестовоздвиженской церкви, там же будет организовано горячее питание детей», — заявили в ведомстве. Информацию URA.RU подтвердил настоятель храма протоиерей Владимир. «Мы просто предоставляем здание», — сообщил он, добавив, что дети будут обучаться по обычной школьной программе.

Ученики 5-11 классов будут временно обучаться в Круглянской школе, которая находится в двух километрах от Звериноголовского. В департаменте рассказали, что такое решение приняли родители — на выбор им также предлагалась Трудовская школа. «Для учеников 2-4 классов обучение будет организовано также на базе Круглянской СОШ по гибкому графику, а также в очно-заочной форме обучения, в две смены с организацией горячего питания», — добавили в ведомстве. Детей будут возить на шести автобусах.

Ранее родители школьников из Звериноголовской СОШ рассказали URA.RU, что часть классов из-за капремонта, который продлится до конца года, хотят перевести на дистанционное обучение. Информацию подтвердил учитель Владимир Кочеулов. Родители также заявляли, что чиновники из районного отдела образования отказались с ними встречаться. В областном правительстве прокомментировали, что такая встреча состоялась еще в январе.