В России хотят засекретить всю информацию об обороне

В Минобороны предложили сделать тайной информацию об обороне России. Документ уже доступен на сайте проектов нормативных актов.
«Предлагается информацию, образующуюся при реализации мероприятий в области обороны, и не составляющую государственную тайну, отнести к категории конфиденциальной», — говорят в ведомстве. Минобороны уточнило, что в СМИ периодически появляются новости об организации гособороны, создании нового оружия и финансах министерства. Из-за того, что сведения просачиваются к журналистам, и решено было предложить поправки в закон, пишет РБК.
Перечень конфиденциальных сведений об обороне утвердит президент России Владимир Путин. Минобороны самостоятельно решит, что будет считаться служебной тайной. При разработке списка секретных сведений ведомство учтет предложения войск.
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