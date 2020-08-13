Источник: комитет мэрии Екатеринбурга переболел COVID-19

Сейчас комитет работает в штатном режиме, подчеркивают в мэрии Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сразу несколько сотрудников комитета мэрии Екатеринбурга по благоустройству переболели коронавирусом, сообщили источник URA.RU в городской администрации. По словам собеседника агентства, как минимум пять человек заразились COVID-19, некоторые из них вернулись на работу.

По неподтвержденной информации, среди зараженных был работник, приближенный к начальнику комитета Тамаре Благодатковой (которая, по информации URA.RU, не уходила на больничный). «Еще около недели назад сотрудников из других подразделений не пускали в их помещения: если надо было занести документы, просили оставить на входе», — поделился инсайдер.

В пресс-службе мэрии отказались комментировать эту информацию, но отметили, что комитет работает в штатном режиме, «как и всегда». Благодаткова не ответила на звонок корреспондента.

С начала пандемии коронавируса о случаях среди сотрудников городской администрации не сообщалось. Собеседники агентства в мэрии связывают это с тем, что ранее часть муниципальных служащих была переведена на удаленную работу. В то же время о случаях COVID-19 в гордуме известно: по неофициальным данным, инфекцию перенесли не только депутаты, но и работники аппарата представительного органа.