Число случаев коронавируса в гордуме Екатеринбурга достигло пяти Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Число заразившихся в гордуме Екатеринбурга достигло пяти человек, сообщили URA.RU источники в представительном органе. Последние выявленные случаи заболевания — у двух сотрудников аппарата представительного органа. Оба заразившихся, как отмечается, не контактировали с депутатами, но один из них присутствовал в думе 23 июня, когда заслушивался отчет главы города Александра Высокинского, другой был в здании еще позже.

«Ранее человек, который был на больничном, самостоятельно прошел тестирование, и у него выявили COVID-19, хотя изначально ему ставили диагноз „ангина“. Второй человек контактировал с ним, его протестировали позднее. У него нет симптомов, он находится в отпуске», — объяснил инсайдер. При этом при тестировании, которое проводилось после смерти депутата Елены Дерягиной, новых случаев коронавируса выявлено не было. Сейчас большинство сотрудников аппарата находится в отпусках, еще часть — переведена на удаленную работу.

На момент публикации спикер гордумы Игорь Володин (находящийся в отпуске) и руководитель аппарата думы Алексей Ситник были недоступны для комментариев.

Как писало URA.RU, утром 2 июля стало известно о смерти депутата Елены Дерягиной. Она скончалась в горбольнице №6 (в которой содержатся больные коронавирусом) от тромбоэмболии. При этом известно, что осложнению состояния здоровья народной избранницы предшествовало заражение COVID-19. Также сообщалось о коронавирусе у депутата Владимира Крицкого. После этого COVID-19 выявили у функционера гордумы, который не находится в штате, но присутствует на большинстве заседаний.