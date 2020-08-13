13 августа 2020

Доход мэра Перми увеличился почти на два миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет по физкультуре и спорту под председательством губернатора Максима Решетникова. Пермь, самойлов дмитрий
Мэр Перми Дмитрий Самойлов за год заработал почти 7 миллионов рублей Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
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Декларационная кампания

Мэр Перми Дмитрий Самойлов за 2019 год заработал почти семь миллионов рублей. Такие сведения содержатся в декларации о доходах, которая опубликована на сайте городской администрации. За 2018 год Самойлов заработал чуть более пяти миллионов рублей.

«Самойлов Дмитрий Иванович глава города Перми — 6 889 199,25 [рублей]», — сказано в опубликованном документе. При этом доход супруги мэра снизился в три раза, с 1,3 млн рублей до 456 тысяч рублей.

За год из собственности Самойлова исчез земельный участок площадью 1433 квадратных метра, а также жилой дом площадью 29,7 квадратных метров. Градоначальник вместе с супругой также владеют двумя квартирами площадью 335 и 87 квадратных метров, жилым домом, гаражом и двумя земельными участками. Мэр продолжает ездить на автомобилях Audi Q7 и Jeep Grand Cherokee, а его супруга на Hyundai Santa Fe.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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