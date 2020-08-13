Доход мэра Перми увеличился почти на два миллиона рублей

Мэр Перми Дмитрий Самойлов за год заработал почти 7 миллионов рублей Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Мэр Перми Дмитрий Самойлов за 2019 год заработал почти семь миллионов рублей. Такие сведения содержатся в декларации о доходах, которая опубликована на сайте городской администрации. За 2018 год Самойлов заработал чуть более пяти миллионов рублей.

«Самойлов Дмитрий Иванович глава города Перми — 6 889 199,25 [рублей]», — сказано в опубликованном документе. При этом доход супруги мэра снизился в три раза, с 1,3 млн рублей до 456 тысяч рублей.

За год из собственности Самойлова исчез земельный участок площадью 1433 квадратных метра, а также жилой дом площадью 29,7 квадратных метров. Градоначальник вместе с супругой также владеют двумя квартирами площадью 335 и 87 квадратных метров, жилым домом, гаражом и двумя земельными участками. Мэр продолжает ездить на автомобилях Audi Q7 и Jeep Grand Cherokee, а его супруга на Hyundai Santa Fe.