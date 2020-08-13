Самый богатый пермский депутат за год заработал 350 млн рублей

Владимир Плотников вновь стал самым богатым депутатом Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Владимир Плотников вновь стал самым богатым депутатом Пермской городской думы. Сведения о доходах, расходах и имуществе депутатов опубликованы на сайте гордумы.

За 2019 год Плотников задекларировал доход в сумме 353 миллионов 931 тысяча 652 рубля. В его собственности также 8 земельных участков, общая площадь которых превышает 18 тыс. квадратных метров, два жилых дома площадью 520 и 418 кв. метра, квартира в Испании (на праве общедолевой собственности), автомобили Mercedes-Benz S63 и Rolls Royce Ghost.

За год Плотников стал богаче в 2,3 раза. В прошлом году он также стал самым богатым депутатом, задекларировав доход в сумме 151,5 млн рублей.

На втором месте по доходам расположился председатель комитета гордумы по вопросам градостроительства, депутат Алексей Демкин. За год он стал богаче в 3,5 раза. Доход Демкина за 2019 год составил 55 миллионов 910 тысяч 547 рублей (в 2018 году — 16,3 млн. рублей). Также в собственности Демкина имеется четыре земельных участка, три жилых дома, нежилые помещения и гараж.

Третье место у депутата Михаила Бесфамильного. Его доход в прошлом году составил 51 миллион 790 тысяч 413 рублей (в 2018 году — 83,8 млн. рублей). Бесфамильный владеет тремя земельными участками, каждая площадь которого 59 тыс. квадратных метров и несколькими помещениями.