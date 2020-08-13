В Перми назвали самых богатых и самых бедных министров

Вице-премьер Антон Удальев с доходом 4,8 млн рублей в собственности имеет только один автомобиль — Lada Granta Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Самым богатым министром Пермского края стала глава минсельхоза Оксана Бреднева, которая показала доход более 28 млн рублей. По данным деклараций, которые опубликовало краевое правительство за 2019 год, меньше всего заработал министр по делам Коми-Пермяцкого округа Виктор Рычков — 2 млн рублей.

«Бреднева Оксана Олеговна, министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края — 28 429 590,18», — сказано в опубликованном документе. На втором месте по объемам полученных доходов в 2019 году среди членов пермского правительства расположился «социальный» вице-премьер Антон Клепиков. Его доход составил 17,6 млн рублей.

Среди вице-премьеров самый низкий доход оказался у Сергея Никифорова, который за прошлый год получил 2 млн 11 тысяч рублей. Другие заместители председателя правительства и министры показали доходы от 2,8 до 6,3 млн рублей.

Большая часть членов правительства владеет автомобилями иностранных производителей, но некоторые оказались собственниками отечественных машин. Например, у вице-премьера Антона Удальева в собственности один автомобиль — «Лада Гранта», у министра Рычкова помимо HYNDAI CRETA есть еще и «ВАЗ-21214», у министра соцразвития Павла Фокина есть только «Нива», а у министра транспорта Николая Уханова — УАЗ с прицепом. Без автомобилей оказались только вице-премьеры Ольга Антипина и Сергей Никифоров, а также глава минздрава Оксана Мелехова.