ВОЗ: новыми очагами коронавируса могут стать школы

Во многих школах мира нет даже канализации, отметили в ВОЗ Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Велика вероятность, что в школах с началом учебного года возникнут очаги заражения коронавирусом. Об возможных новых местах заражения рассказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении Майкл Райан.

«Школы могут стать зонами риска для возникновения новых вспышек инфекции с началом учебного года. Необходимо помнить, что большая часть населения мира остается уязвимой для вируса», — цитирует Райана «Российская газета». Учитывая, что многие люди до сих пор рискуют заразиться, нужно продолжать соблюдать меры защиты и социального дистанцирования. К ним относятся ношение масок, гигиена рук и избегание больших скоплений людей, говорят в ВОЗ.

При этом специалист ВОЗ подчеркнул, что во многих школах ученики не могут даже помыть руки. Эксперт раскрыл, что по данным организации, до пандемии у 43% школ в мире не было даже мыла и оборудования для мытья рук. Часть школ вообще не имеет канализации. Это делает невозможной их безопасную работу, подчеркнул Райан.

14 июля российское министерство просвещения заявило об отмене всех массовых мероприятий в школах до 2021 года, пишет агентство Nation news. При этом с 1 сентября школьники выйдут учиться в очном формате.

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