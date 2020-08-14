Политолог: почему Тихановской опасно идти на переговоры с властью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отделение посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Екатеринбурге, флаг белоруссии, посольство беларуси
Андрей Суздальцев считает, что Александр Лукашенко Лукашенко продолжит репрессии Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Координационному совету по обеспечению трансфера власти, который создает кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не стоит затягивать обсуждения и переговоры, иначе кровопролитие и репрессия со стороны действующей власти продолжатся. Таким мнением с URA.RU поделился политолог Андрей Суздальцев.

«Это правильно, надо идти на переговоры, но это бессмысленно. Смысл разговаривать с Гитлером», — сказал Суздальцев. По его словам, у людей не хватит сил выходить и драться с ОМОНом, граждане Белоруссии ждут решений и указаний.

«Чисто формально создание совета отвечает взглядам населения о том, что не хочется войны, насилия и столкновений, но он-то этого хочет», — отметил эксперт. Он подчеркнул, что пока совет будет работать, Лукашенко продолжит репрессии. В итоге все недовольные будут разогнаны и пересажены, считает политолог. Он сообщил, что действующий президент уже подтягивает воинские части.

Ранее Тихановская объявила о создании координационного совета для обеспечения трансфера власти в Белоруссии и призвала местное правительство к диалогу. Она заявила, что ждет в совете представителей гражданского общества, известных белорусов и профессионалов в различных сферах деятельности.

ЦИК Белоруссии опубликовал официальные итоги выборов. Действующий глава республики Александр Лукашенко победил с результатом 80,1% голосов. Его соперница от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,1%, передает «Национальная служба новостей». После объявления предварительных итогов выборов в Белоруссии начались массовые протесты. Затем в Белоруссии начались забастовки на производствах. Рабочие Минского тракторного завода (МТЗ) потребовали отставки президента Белоруссии. Протестующие идут к центру столицы.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...