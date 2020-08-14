В Кремле раскрыли доходы Путина

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Доходы Владимира Путина выросли более, чем на миллион Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Декларационная кампания

Президент России Владимир Путин за 2019 год заработал 9 млн 726 тыс. 595 рублей. Его декларация опубликована на сайте Кремля. Путин задекларировал две квартиры площадью 153,7 и 77 квадратных метров, гараж и машиноместо, автомобили ГАЗ М-21 и «Нива», а также автоприцеп «Скиф».

Ранее сообщалось, что из-за пандемии крайний срок подачи декларации был перенесен на 1 августа. Согласно законодательству, сведения о доходах президента и сотрудников администрации Кремля, должны быть опубликованы в течение 14 рабочих дней после истечения срока подачи.

Согласно о доходах, за 2018 год Путин заработал 8,6 миллиона рублей, передает телеканал 360. 2017 год стал для президент рекордным. Тогда его доход составил 18,7 млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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