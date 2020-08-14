В Кремле раскрыли доходы Путина

Президент России Владимир Путин за 2019 год заработал 9 млн 726 тыс. 595 рублей. Его декларация опубликована на сайте Кремля. Путин задекларировал две квартиры площадью 153,7 и 77 квадратных метров, гараж и машиноместо, автомобили ГАЗ М-21 и «Нива», а также автоприцеп «Скиф».
Ранее сообщалось, что из-за пандемии крайний срок подачи декларации был перенесен на 1 августа. Согласно законодательству, сведения о доходах президента и сотрудников администрации Кремля, должны быть опубликованы в течение 14 рабочих дней после истечения срока подачи.
Согласно о доходах, за 2018 год Путин заработал 8,6 миллиона рублей, передает телеканал 360. 2017 год стал для президент рекордным. Тогда его доход составил 18,7 млн рублей.
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