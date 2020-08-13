Депутат Госдумы от Тюмени заработал больше 100 миллионов

Депутаты Госдумы и сенатор от Тюменской области отчитались о доходах за 2019-й год Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Депутат Госдумы от Тюменской области Александр Ремезков заработал в 2019-м году 111, 5 млн рублей. Информация об этом указана в декларации, опубликованной на официальном сайте Государственной думы. Доходы остальных тюменских парламентариев оказались скромнее.

«Доходы Александра Ремезкова за 2019 год составили 111 млн 554 тысячи рублей. В собственности имеет земельный участок для сельскохозяйственных нужд, катер BAYLINER Р35-67КР и прицеп BOAT TRAILER KARAVAN и жилой дом в безвозмездном пользовании площадью 3215 кв. метров», — указано в декларации Ремезкова. Остальные депутаты Госдумы от Тюменской области заработали на порядок меньше:

Евгений Марков — 14, 4 млн рублей

— 14, 4 млн рублей Анатолий Карпов — 7, 2 млн рублей;

— 7, 2 млн рублей; Эрнест Валеев — 6, 5 млн рублей;

— 6, 5 млн рублей; Николай Брыкин — 6 млн рублей;

— 6 млн рублей; Татьяна Гоголева — 5, 7 млн рублей;

— 5, 7 млн рублей; Иван Квитка — 5, 5 млн рублей;

— 5, 5 млн рублей; Владимир Пушкарев — 5, 4 млн рублей;

— 5, 4 млн рублей; Павел Дорохин — 5, 4 млн рублей.

Член Совета Федерации от Тюменской области Павел Тараканов задекларировал доход в сумме 6, 2 млн рублей. В собственности у него есть земельный участок под ИЖС (200 кв. метров), дом и доли в двух квартирах. Супруга чиновника заработала в 2019-м 3 млн рублей. На нее оформлены две квартиры и автомобиль АУДИ Q7.