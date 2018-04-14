22:13 14 апреля 2018 0

Сенатор от Югры Юрий Важенин получил такой же доход, как и в 2016 году Фото: Евгений Листюк © URA.RU

Член Совета Федерации РФ от региона ХМАО-Югра Эдуард Исаков в отчете о доходах за 2017 год указал в точности такую же цифру, как и в предыдущем документе. Его коллега в Совфеде — Юрий Важенин — потерял 46,6 млн по сравнению с 2016 годом. «URA.RU» разобрало отчеты сенаторов из регионов УрФО, которые были опубликованы на сайте верхней палаты парламента.

Свердловская область

Экс-глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий за 2017 год заработал 7,2 миллионов рублей. Ему, как и в 2016 году принадлежит чуть больше гектара земли (под ИЖС), Лексус LX — 570, жилой дом на 518 квадратных метров и небольшой гараж. По сравнению с прошлым годом сенатор увеличил доход более чем на 600 тысяч. Его супруга, напротив, потеряла чуть меньше 800 тысяч рублей (с трех млн доход упал до 2,28 млн).

Бывший губернатор области, 80-летний Эдуард Россель отчитался о 11,9 млн рублей годового дохода. В его имуществе два земельных участка— 0,2 и 0,1 га, — и дом на 657 квадратных метров. Новинкой в собственности Эдуарда Эргартовича стал гараж для авто на 326 кв. м. К слову, в его автопарке так и значатся Мерседес GL350CDС 4MATIC и Тойота Лэнд Круйзер.

Ирина Гехт стала получать на 18 тысяч рублей в месяц меньше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область

Доходы сенатора от Южного Урала Ирины Гехт сократились. В среднем она стала получать на 18 тысяч рублей в месяц меньше чем в 2016 году. Общий доход за 2017 год составил 4,6 млн. Перестановок с недвижимостью в прошлом году Гехт не проводила. Схожая ситуация с недвижимостью у Олега Цепкина. Два дома, квартира и два участка под ИЖС — значится в декларациях за прошлый и позапрошлый год. Тем не менее доходы сенатора сократились с 5,1 млн до 4,6 млн рублей.

Курганская область

Сергей Лисовский приумножил доходы в 12 раз! Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Невероятным ростом доходов (в 12 раз!) отличился сенатор от Курганской области Сергей Лисовский. За 2017 год ему удалось заработать 71,4 млн рублей вместо 5,9 млн, указанных в 2016 году. Возможно, доход связан с продажей трех земельных участков под ИЖС (4,3 и 0,9 Га и 496 кв. м.). Также из декларации «уехали» BMW 750LixDrive и Кадилак GMT 926 (Escalade). На их месте теперь Mersedes V 250 D 4.

Второй представитель курганцев в Совете Федерации — Елена Перминова — увеличила доход на миллион рублей, заработав 5,8 млн. Ее супруг, который в предыдущем отчетном периоде был без доходов, отчитался о 1,6 млн годового заработка. В собственности у семьи находится участок в 0,1 га и жилой дом на 376 кв. м.

Югра

Представитель Югры Эдуард Исаков получил до последней копейки столько же, сколько и в 2016 году — 4 млн 607 тысяч 114 рублей 76 копеек. Его супруга на месте не стояла и заработала более 500 тысяч рублей вместо 404 тысяч по данным за 2016 год.

Эдуард Исаков получил копейка в копейку столько же, сколько в 2016 году Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Один из богатейших сенаторов Юрий Важенин, который в 2016 году получил более 70 млн рублей сообщил, что его доходы упали более чем в три раза — до 23,4 млн. Юрий Иванович по-прежнему владеет десятком земельных участков от 1754 кв. м. до 41 Га. На его супругу также оформлено несколько внушительных участков и две квартиры (209 и 184 кв. м.). У семьи два автомобиля Subaru и катер «Стингрей».

Тюменская область

Сенатор от Тюменской области Степан Киричук стал богаче более чем на семь миллионов. За 2017 год он представил отчет о почти 13,5 млн рублей, тогда как в 2016 году заработал только шесть с небольшим миллионов. При этом жена сенатора заработала на 190 тысяч меньше. Имущество супругов за год не изменилось. Сенатор по-прежнему ездит на БМВ Х5 и владеет участком в 1100 кв. м., а за его супругой числится небольшая квартира (92 кв. м.), два нежилых помещения (66 и 73 кв. м.) и парковка 19,6 «квадратов». Кроме того, супруги имеют участок под ИЖС в 3000 кв. м., жилой дом почти 500 кв. м. и еще одну квартиру 90 кв. м.

Коллега Киричука Михаил Пономарев, напротив, получил на 70 тысяч меньше, чем в 2016 году — пять с небольшим миллионов рублей. Его отчет о доходах выглядит более чем скромно. Сенатор не нажил ничего «лишнего» и по-прежнему числится владельцем участка в 970 кв. м., дома 125 кв. м. и 114-метровой квартиры.

Пермский край

Пермский сенатор Андрей Климов приуменьшил свой достаток на 734 тысячи, а его супруга, наоборот, получила больше на 227 тысяч. Супруги владеют квартирой в 148 кв. м., участками под ИЖС в 1500 «квадратов», сенатор ездит на Фольксваген Туарег.

Второй представитель Пермского края Алексей Пушков представил отчет, в котором, в сравнении с 2016 годом, указано больше на миллион рублей. В декларации его супруги «не хватает» 9,5 тысяч рублей. Семья как и прежде имеет квартиры в 93, 136 и 195 кв. м., а также все еще не достроила жилой дом площадью более 1000 «квадратов». Сенатор как и раньше ездит на Мерседес Е220 и Ягуар XJ.

В 2017 году у Юрия Неелова стало больше недвижимости Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Ямало-ненецкий автономный округ

Ямальский сенатор Юрий Неелов заработал на миллион больше. Его имущество увеличилось на три жилых дома площадью от 97 до 178 кв. м. Он построил баню в 180 «квадратов», стал владельцем сельхозназначений площадью почти в десять тысяч квадратных метров и приобрел ангар размером почти в 600 «квадратов». Отметим, что со времени прошлой декларации неизменным, кроме прочего, остался «дом смотрителя» площадью в 464 квадратных метра. Транспортное богатство Неелова, как и в 2016 г., включает в себя Мицубиши имай, катер «Харберкрафт 2075» и моторную лодку «Харберкрафт 1925».

Второй представитель Ямала Александр Ермаков получил на 62 тысячи рублей больше, в его декларации указаны пять миллионов 177 тысяч рублей, а его супруга заработала больше на 577 тысяч рублей, получив за год два миллиона. Супруги не нажили нового имущества за год, в из владении небольшой жилой дом (26,9 кв. м.), и четыре квартиры площадью от 98 до 45 кв. м. Сенатор по-прежнему ездит на Тойоте Лэнд Крузер Прадо, за ним числятся прицеп МЗСА 817716 и дельталет Поиск 06.