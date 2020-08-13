Состояние депутата из ХМАО резко увеличилось

Работа в Госдуме для Евгения Маркова оказалась выгоднее, чем в Думе ХМАО Фото: Евгений Листюк © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Депутат Государственной Думы Евгений Марков, который представляет интересы жителей ХМАО, ЯНАО и Тюменской области в разы стал больше зарабатывать при переходе на работу в федеральный парламент. Об этом свидетельствует его декларация о доходах, опубликованная на сайте Госдумы.

По итогам 2019 года Марков заработал почти 14,5 млн рублей. Сведения о его доходах в 2018 году не указаны ни на сайте Госдумы, ни на сайте Думы ХМАО, где он являлся депутатом до перехода в федеральный парламент. Однако по итогам 2017 года его заработок составил 1,8 млн рублей. При этом парламентарий избавился от всей недвижимости. Лишь в пользовании у него находится земельный участок, жилой дом и квартира в Москве, которая полагается ему как депутату Госдумы.

Резко потерял в доходах депутат Госдумы от Югры Павел Завальный. В 2019 году его заработок составил почти 39 млн рублей, в то время как в 2018 году его доход равнялся почти 150 млн рублей. Зато у председателя комитета Госдумы по энергетике внушительный список владения недвижимости — два земельных участка, два жилых дома, две квартиры и гараж. Еще один земельный участок находится в аренде. Разнообразен у Завального и автопарк, который представлен престижными марками — Lexus 570 и Porshe Cayenne Turbo.

А вот Александру Сидорову удалось увеличить размер заработка. Он в 2019 году получил 9,9 млн рублей, тогда как годом ранее около 6,3 млн рублей. У него по-прежнему нет недвижимости в собственности. В пользовании находится земельный участок, жилой дом и квартиры. Автомобили в семье Сидоровых есть только у жены. Причем, сразу две — Land Rover и Toyota Rav-4.

Практически не изменился доход у еще одного депутата Госдумы от ХМАО — Татьяны Гоголевой. В 2019 году она заработала 5,7 млн рублей, что примерно на полмиллиона рублей больше, чем годом раньше. В собственности у Гоголевой находится два земельных участка. В Москве ей выделена квартира для проживания. Автомобиля у нее как не было, так и нет.

Ранее URA.RU сообщало, что о доходах отчитались губернатор ХМАО Наталья Комарова и члены окружного правительства. Оказалось, что подавляющее большинство вице-губернатором зарабатывают больше, чем глава региона.