Губернатор ХМАО в полтора раза увеличила доходы

Губернатор ХМАО Наталья Комарова увеличила свой заработок более чем в полтора раза. Об этом свидетельствуют сведения о доходах за 2019 год, опубликованные на официальном сайте органов государственной власти.
Декларированный годовой доход — 5 млн 545 тыс. рублей», — указано в декларации. Из этих денег 375 тысяч рублей — это пенсия. В 2018 году доход Комаровой состав 3,1 млн рублей.
У главы региона на протяжении многих лет неизменным остается состав недвижимого имущества. Она владеет квартирой площадью в 186 квадратных метров и одним машино-местом в 12,7 квадратов. Автомобилем губернатор ХМАО по-прежнему не обзавелась. В пользовании у нее находится дом площадью почти в 460 квадратных метров.
Ранее URA.RU сообщало, что о своих доходах уже отчитался глава Тюменской области Александр Моор. Опубликовал свою декларацию и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
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