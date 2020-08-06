06 августа 2020
05 августа 2020

Губернатор ХМАО в полтора раза увеличила доходы

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг приуроченный к двадцатой годовщине трагической гибели мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, портрет, комарова наталья
Но пенсия у губернатора ХМАО Натальи Комаровой осталась на уровне 2018 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Декларационная кампания

Губернатор ХМАО Наталья Комарова увеличила свой заработок более чем в полтора раза. Об этом свидетельствуют сведения о доходах за 2019 год, опубликованные на официальном сайте органов государственной власти.

Декларированный годовой доход — 5 млн 545 тыс. рублей», — указано в декларации. Из этих денег 375 тысяч рублей — это пенсия. В 2018 году доход Комаровой состав 3,1 млн рублей.

У главы региона на протяжении многих лет неизменным остается состав недвижимого имущества. Она владеет квартирой площадью в 186 квадратных метров и одним машино-местом в 12,7 квадратов. Автомобилем губернатор ХМАО по-прежнему не обзавелась. В пользовании у нее находится дом площадью почти в 460 квадратных метров.

Ранее URA.RU сообщало, что о своих доходах уже отчитался глава Тюменской области Александр Моор. Опубликовал свою декларацию и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

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Политика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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