Туроператоры сообщили о привлекательных ценах в Турции

Цены на отдых в Турции оказались ниже по сравнению с прошлым сезоном. Об этом заявили туроператоры.
«В августе прошлого года средняя цена путевки составляла 650 долларов на человека, в этом — 500-560 долларов», — цитирует «Комсомольская правда» генкомпании «TUI Россия» Тарас Демура.
Он уточнил, что около трети продаваемых сейчас туров — перенесенные из-за пандемии, новые бронирования составляют около 70%. Гендиректор сети турагентств «Розовый Слон» Алексан Мкртчян отметил, что цены в Турции, действительно, привлекательные, отдохнуть неделю вдвоем в пятизвездочном отеле можно от 90 до 150 тысяч рублей, авиаперелет и страховка включены. По оценкам операторов, турецкие курорты примут около 1,7 миллиона туристов из России.
С 1 августа Россия и Турция возобновили авиасообщение после пандемии коронавируса, напоминает «Национальная служба новостей». Однако курортные направления в Анталью и Даламан открылись для россиян 10 августа, передает телеканал 360. Вскоре после открытия границ, по информации Nation News, турецкие власти зафиксировали рост числа заболевших коронавирусом.
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