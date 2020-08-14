14 августа 2020

Туроператоры сообщили о привлекательных ценах в Турции

© Служба новостей «URA.RU»
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Турция, море, пирс, пляж
По оценкам операторов, турецкие курорты в этом сезоне примут 1,7 млн туристов из России Фото: Нина Калинина © URA.RU
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Цены на отдых в Турции оказались ниже по сравнению с прошлым сезоном. Об этом заявили туроператоры.

«В августе прошлого года средняя цена путевки составляла 650 долларов на человека, в этом — 500-560 долларов», — цитирует «Комсомольская правда» генкомпании «TUI Россия» Тарас Демура.

Он уточнил, что около трети продаваемых сейчас туров — перенесенные из-за пандемии, новые бронирования составляют около 70%. Гендиректор сети турагентств «Розовый Слон» Алексан Мкртчян отметил, что цены в Турции, действительно, привлекательные, отдохнуть неделю вдвоем в пятизвездочном отеле можно от 90 до 150 тысяч рублей, авиаперелет и страховка включены. По оценкам операторов, турецкие курорты примут около 1,7 миллиона туристов из России.

С 1 августа Россия и Турция возобновили авиасообщение после пандемии коронавируса, напоминает «Национальная служба новостей». Однако курортные направления в Анталью и Даламан открылись для россиян 10 августа, передает телеканал 360. Вскоре после открытия границ, по информации Nation News, турецкие власти зафиксировали рост числа заболевших коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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